İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
146 (72.63%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (27.36%)
En iyi işlem:
43.53 EUR
En kötü işlem:
-62.81 EUR
Brüt kâr:
1 351.98 EUR (889 327 pips)
Brüt zarar:
-730.07 EUR (75 939 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (137.17 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
186.45 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
5.60%
Maks. mevduat yükü:
0.55%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
2.74
Alış işlemleri:
104 (51.74%)
Satış işlemleri:
97 (48.26%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
3.09 EUR
Ortalama kâr:
9.26 EUR
Ortalama zarar:
-13.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-186.70 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-186.70 EUR (6)
Aylık büyüme:
77.82%
Yıllık tahmin:
944.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.67 EUR
Maksimum:
226.96 EUR (19.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.32% (226.96 EUR)
Varlığa göre:
0.13% (1.72 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|133
|XAUEUR
|36
|TRXUSD
|14
|XAUGBP
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|367
|XAUEUR
|271
|TRXUSD
|8
|XAUGBP
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|31K
|XAUEUR
|18K
|TRXUSD
|2.1K
|XAUGBP
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.53 EUR
En kötü işlem: -63 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +137.17 EUR
Maksimum ardışık zarar: -186.70 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
