Achmad Agus Setiawan

DamarsiFx

Achmad Agus Setiawan
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 83%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
146 (72.63%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (27.36%)
En iyi işlem:
43.53 EUR
En kötü işlem:
-62.81 EUR
Brüt kâr:
1 351.98 EUR (889 327 pips)
Brüt zarar:
-730.07 EUR (75 939 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (137.17 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
186.45 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
5.60%
Maks. mevduat yükü:
0.55%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
2.74
Alış işlemleri:
104 (51.74%)
Satış işlemleri:
97 (48.26%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
3.09 EUR
Ortalama kâr:
9.26 EUR
Ortalama zarar:
-13.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-186.70 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-186.70 EUR (6)
Aylık büyüme:
77.82%
Yıllık tahmin:
944.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.67 EUR
Maksimum:
226.96 EUR (19.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.32% (226.96 EUR)
Varlığa göre:
0.13% (1.72 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 133
XAUEUR 36
TRXUSD 14
XAUGBP 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 367
XAUEUR 271
TRXUSD 8
XAUGBP 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 31K
XAUEUR 18K
TRXUSD 2.1K
XAUGBP 6.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.53 EUR
En kötü işlem: -63 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +137.17 EUR
Maksimum ardışık zarar: -186.70 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 daha fazla...
Akun untuk pembelajaran bersama tradet Damarsi-Buduran-Sidoarjo Indonesia
İnceleme yok
2025.10.16 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
