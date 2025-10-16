- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
13 (61.90%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (38.10%)
En iyi işlem:
63.83 GBP
En kötü işlem:
-42.94 GBP
Brüt kâr:
330.98 GBP (3 296 pips)
Brüt zarar:
-158.55 GBP (1 367 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (120.17 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
120.17 GBP (3)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
2.77
Alış işlemleri:
19 (90.48%)
Satış işlemleri:
2 (9.52%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
8.21 GBP
Ortalama kâr:
25.46 GBP
Ortalama zarar:
-19.82 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-61.81 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-61.81 GBP (2)
Aylık büyüme:
8.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.15 GBP
Maksimum:
62.20 GBP (2.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|219
|AUDCAD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.7K
|AUDCAD
|197
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +63.83 GBP
En kötü işlem: -43 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +120.17 GBP
Maksimum ardışık zarar: -61.81 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3459
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.36 × 478
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 208
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 127
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 225
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.59 × 30649
İnceleme yok