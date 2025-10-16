SinyallerBölümler
Good Night Sleep Tight 2
Daniel Robert Cooke

Good Night Sleep Tight 2

Daniel Robert Cooke
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
13 (61.90%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (38.10%)
En iyi işlem:
63.83 GBP
En kötü işlem:
-42.94 GBP
Brüt kâr:
330.98 GBP (3 296 pips)
Brüt zarar:
-158.55 GBP (1 367 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (120.17 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
120.17 GBP (3)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
2.77
Alış işlemleri:
19 (90.48%)
Satış işlemleri:
2 (9.52%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
8.21 GBP
Ortalama kâr:
25.46 GBP
Ortalama zarar:
-19.82 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-61.81 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-61.81 GBP (2)
Aylık büyüme:
8.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.15 GBP
Maksimum:
62.20 GBP (2.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 19
AUDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 219
AUDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.7K
AUDCAD 197
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.83 GBP
En kötü işlem: -43 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +120.17 GBP
Maksimum ardışık zarar: -61.81 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 30
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3459
ICMarketsEU-MT5-5
1.25 × 8
Exness-MT5Real8
1.36 × 478
ICMarketsAU-Live
1.46 × 208
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 127
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 225
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
itexsys-Platform
2.04 × 24
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 30649
98 daha fazla...
.
İnceleme yok
2025.10.16 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 11:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
