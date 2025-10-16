- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
112.40 USD
En kötü işlem:
-0.64 USD
Brüt kâr:
201.09 USD (20 194 pips)
Brüt zarar:
-0.84 USD (64 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (201.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.09 USD (3)
Sharpe oranı:
1.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
238.39
Alış işlemleri:
4 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
239.39
Beklenen getiri:
50.06 USD
Ortalama kâr:
67.03 USD
Ortalama zarar:
-0.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.64 USD (1)
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.84 USD
Maksimum:
0.84 USD (0.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|200
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +112.40 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +201.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
