SYED MUHAMMAD AZIM

SarmaayaHighRisk

SYED MUHAMMAD AZIM
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 116%
OneRoyal-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
689
Kârla kapanan işlemler:
510 (74.02%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (25.98%)
En iyi işlem:
5 098.05 USD
En kötü işlem:
-890.07 USD
Brüt kâr:
62 625.00 USD (24 204 683 pips)
Brüt zarar:
-9 382.46 USD (4 388 483 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (5 865.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 880.47 USD (4)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.01%
En son işlem:
50 dakika önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
32.97
Alış işlemleri:
558 (80.99%)
Satış işlemleri:
131 (19.01%)
Kâr faktörü:
6.67
Beklenen getiri:
77.28 USD
Ortalama kâr:
122.79 USD
Ortalama zarar:
-52.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-477.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 189.78 USD (3)
Aylık büyüme:
19.97%
Yıllık tahmin:
242.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
588.80 USD
Maksimum:
1 615.01 USD (3.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.17% (1 615.01 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 281
ETHUSD. 219
BTCUSD. 48
USTEC 35
BCCUSD. 33
LTCUSD. 23
RIPUSD. 19
AUDJPY 7
GBPUSD 6
DSHUSD. 6
EURAUD 3
EURUSD 3
TSLA.US 3
CADJPY 1
NZDCHF 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9.5K
ETHUSD. 32K
BTCUSD. 2.5K
USTEC 1K
BCCUSD. 2.5K
LTCUSD. 2.8K
RIPUSD. 1.6K
AUDJPY -126
GBPUSD 15
DSHUSD. 990
EURAUD -5
EURUSD -3
TSLA.US 134
CADJPY -8
NZDCHF 0
XAGUSD -12
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 124K
ETHUSD. 2.5M
BTCUSD. 15M
USTEC -3.2K
BCCUSD. 1.6M
LTCUSD. 447K
RIPUSD. 60K
AUDJPY -490
GBPUSD 271
DSHUSD. 24K
EURAUD -338
EURUSD 220
TSLA.US 134K
CADJPY -415
NZDCHF 2
XAGUSD -240
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 098.05 USD
En kötü işlem: -890 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5 865.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -477.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

..
İnceleme yok
2025.10.16 08:08
No swaps are charged on the signal account
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.