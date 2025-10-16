SinyallerBölümler
Van Duc Nguyen

KITA Vietnam

Van Duc Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
Exness-MT5Real38
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
167
Kârla kapanan işlemler:
115 (68.86%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (31.14%)
En iyi işlem:
548.01 USD
En kötü işlem:
-148.73 USD
Brüt kâr:
4 625.09 USD (56 085 374 pips)
Brüt zarar:
-3 831.49 USD (410 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (904.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
904.54 USD (19)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
28.90%
Maks. mevduat yükü:
9.68%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
66 (39.52%)
Satış işlemleri:
101 (60.48%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
4.75 USD
Ortalama kâr:
40.22 USD
Ortalama zarar:
-73.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-304.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-304.40 USD (4)
Aylık büyüme:
61.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
359.14 USD
Maksimum:
741.82 USD (45.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.54% (741.82 USD)
Varlığa göre:
5.08% (98.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 70
ETHUSD 17
BTCUSD 10
GBPUSD 9
USDJPY 5
EURUSD 4
GBPJPY 4
USDCAD 4
AUDJPY 1
AUDCAD 1
USDCHF 1
EURJPY 1
AUDNZD 1
AUDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 256
ETHUSD 470
BTCUSD 388
GBPUSD -33
USDJPY 266
EURUSD 107
GBPJPY 200
USDCAD 894
AUDJPY -67
AUDCAD -97
USDCHF 83
EURJPY 7
AUDNZD -93
AUDUSD 64
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 57K
ETHUSD 28K
BTCUSD 490K
GBPUSD -103
USDJPY 570
EURUSD 186
GBPJPY 543
USDCAD 1.2K
AUDJPY -166
AUDCAD -153
USDCHF 131
EURJPY 12
AUDNZD -147
AUDUSD 116
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +548.01 USD
En kötü işlem: -149 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +904.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -304.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real38" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Pro
14.00 × 3
İnceleme yok
2025.10.21 20:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 14:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:600
2025.10.16 10:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KITA Vietnam
Ayda 50 USD
62%
0
0
USD
1.8K
USD
5
0%
167
68%
29%
1.20
4.75
USD
46%
1:500
