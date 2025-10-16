SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Master AI 1
M Nuril Asror

Master AI 1

M Nuril Asror
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 27%
Exness-Real4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
23 (56.09%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (43.90%)
En iyi işlem:
12.96 USD
En kötü işlem:
-4.77 USD
Brüt kâr:
98.32 USD (98 300 pips)
Brüt zarar:
-63.52 USD (63 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (23.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.03 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
2.04
Alış işlemleri:
29 (70.73%)
Satış işlemleri:
12 (29.27%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
4.27 USD
Ortalama zarar:
-3.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-16.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.51 USD (5)
Aylık büyüme:
26.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.51 USD
Maksimum:
17.09 USD (12.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.70% (16.51 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.96 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +23.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real
4.25 × 4
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real29
12.00 × 2
Exness-Real4
12.22 × 417
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
Master AI
İnceleme yok
2025.10.16 07:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
