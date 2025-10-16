- Büyüme
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
23 (56.09%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (43.90%)
En iyi işlem:
12.96 USD
En kötü işlem:
-4.77 USD
Brüt kâr:
98.32 USD (98 300 pips)
Brüt zarar:
-63.52 USD (63 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (23.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.03 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
2.04
Alış işlemleri:
29 (70.73%)
Satış işlemleri:
12 (29.27%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
4.27 USD
Ortalama zarar:
-3.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-16.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.51 USD (5)
Aylık büyüme:
26.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.51 USD
Maksimum:
17.09 USD (12.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.70% (16.51 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.96 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +23.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ProCent
|0.13 × 56
|
Exness-Real7
|0.50 × 32
|
Armada-Live
|3.08 × 26
|
Exness-Real6
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.25 × 4
|
Exness-Real16
|4.29 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|5.15 × 20
|
JFD-Live
|6.38 × 8
|
ICMarkets-Live01
|7.67 × 672
|
Exness-Real2
|7.98 × 49
|
BlackBullMarkets-Live
|11.52 × 77
|
Exness-Real29
|12.00 × 2
|
Exness-Real4
|12.22 × 417
|
Pepperstone-Edge05
|13.17 × 23
|
Exness-Real5
|13.68 × 44
|
ICMarkets-Live3
|15.63 × 16
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|20.65 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|26.35 × 17
