İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
32 (60.37%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (39.62%)
En iyi işlem:
13.47 USD
En kötü işlem:
-47.07 USD
Brüt kâr:
137.79 USD (108 646 pips)
Brüt zarar:
-153.51 USD (85 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (33.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.28 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
35 (66.04%)
Satış işlemleri:
18 (33.96%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.30 USD
Ortalama kâr:
4.31 USD
Ortalama zarar:
-7.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-16.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.07 USD (1)
Aylık büyüme:
28.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.21 USD
Maksimum:
65.43 USD (12.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.33% (65.43 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.47 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +33.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ProCent
|0.13 × 56
|
Exness-Real7
|0.50 × 32
|
Armada-Live
|3.08 × 26
|
Exness-Real6
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.25 × 4
|
Exness-Real16
|4.29 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|5.15 × 20
|
JFD-Live
|6.38 × 8
|
ICMarkets-Live01
|7.67 × 672
|
Exness-Real2
|7.98 × 49
|
BlackBullMarkets-Live
|11.52 × 77
|
Exness-Real29
|12.00 × 2
|
Exness-Real4
|12.22 × 417
|
Pepperstone-Edge05
|13.17 × 23
|
Exness-Real5
|13.68 × 44
|
ICMarkets-Live3
|15.63 × 16
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|20.65 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|26.35 × 17
