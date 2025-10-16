SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / WilsFin
Wilson Winata

WilsFin

Wilson Winata
0 inceleme
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -100%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
372
Kârla kapanan işlemler:
201 (54.03%)
Zararla kapanan işlemler:
171 (45.97%)
En iyi işlem:
27.95 USD
En kötü işlem:
-24.48 USD
Brüt kâr:
488.28 USD (48 244 pips)
Brüt zarar:
-564.71 USD (52 737 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (6.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.20 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
34.22%
Maks. mevduat yükü:
9.30%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
197 (52.96%)
Satış işlemleri:
175 (47.04%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.21 USD
Ortalama kâr:
2.43 USD
Ortalama zarar:
-3.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-26.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.98 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92.43 USD
Maksimum:
168.24 USD (152.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (35.58 USD)
Varlığa göre:
3.39% (1.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 40
EURCHF 24
EURCAD 22
NZDCAD 21
HK50 20
GBPNZD 18
EURJPY 18
AUDCAD 17
AUDJPY 17
GBPCHF 17
EURAUD 16
AUDCHF 15
EURNZD 14
EURGBP 13
GBPCAD 12
CADJPY 10
JP225 10
NZDCHF 10
NZDJPY 9
AUDNZD 8
CHFJPY 8
GBPAUD 8
XAUUSD 7
USDJPY 5
GBPUSD 4
EURUSD 3
USDCAD 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
NZDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -83
EURCHF 14
EURCAD -15
NZDCAD -1
HK50 71
GBPNZD 8
EURJPY -30
AUDCAD -6
AUDJPY -10
GBPCHF 7
EURAUD 26
AUDCHF -6
EURNZD 16
EURGBP 5
GBPCAD 16
CADJPY -8
JP225 -65
NZDCHF 2
NZDJPY -4
AUDNZD -2
CHFJPY -1
GBPAUD 21
XAUUSD -16
USDJPY -7
GBPUSD -2
EURUSD -5
USDCAD 1
AUDUSD 0
USDCHF -1
NZDUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -5.3K
EURCHF 528
EURCAD -1.5K
NZDCAD -93
HK50 1.4K
GBPNZD 617
EURJPY -4.6K
AUDCAD -798
AUDJPY -1.5K
GBPCHF 582
EURAUD 4.2K
AUDCHF -461
EURNZD 2.9K
EURGBP 208
GBPCAD 2.3K
CADJPY -1.2K
JP225 -1.1K
NZDCHF 197
NZDJPY -529
AUDNZD -253
CHFJPY -245
GBPAUD 3.4K
XAUUSD -1.6K
USDJPY -958
GBPUSD -186
EURUSD -517
USDCAD 91
AUDUSD -49
USDCHF -77
NZDUSD -35
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.95 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +6.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
8.97 × 128
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.16 07:01
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
WilsFin
Ayda 30 USD
-100%
0
0
USD
30
USD
62
0%
372
54%
34%
0.86
-0.21
USD
100%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.