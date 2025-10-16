SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Core Alpha Gold
Jaideep Bhattacharjee

Core Alpha Gold

Jaideep Bhattacharjee
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Exness-Real33
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
8.06 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
8.06 USD (8 060 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (8.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.06 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
8.06 USD
Ortalama kâr:
8.06 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 8.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.06 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +8.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold scalping


İnceleme yok
2025.10.16 07:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 07:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.16 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol