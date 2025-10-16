SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Hellfire PRISMX
Lee Wen Kang

Hellfire PRISMX

Lee Wen Kang
0 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 193%
MakeCapital-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
556
Kârla kapanan işlemler:
394 (70.86%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (29.14%)
En iyi işlem:
1 143.90 USD
En kötü işlem:
-1 240.80 USD
Brüt kâr:
105 887.69 USD (77 069 pips)
Brüt zarar:
-86 235.84 USD (60 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (5 736.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 736.04 USD (16)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
3.53
Alış işlemleri:
313 (56.29%)
Satış işlemleri:
243 (43.71%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
35.35 USD
Ortalama kâr:
268.75 USD
Ortalama zarar:
-532.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 700.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 542.00 USD (3)
Aylık büyüme:
-3.59%
Yıllık tahmin:
-43.52%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
340.00 USD
Maksimum:
5 573.76 USD (17.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.77% (2 260.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 556
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 143.90 USD
En kötü işlem: -1 241 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5 736.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 700.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MakeCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Dual-Strategy Breakout System
Strategy 1: Intelligent breakout trading based on yesterday's highs and lows
Strategy 2: Capture key price breakout opportunities during the midday trading session

Smart Order Mechanism
Dynamic Adjustment: Flexible adjustment of order strategies based on real-time market conditions

Advanced Trailing Stop
Once profits reach a set number of points, the capital preservation function automatically activates with 1:1 trailing. For every 1 point of favorable price movement, the stop-loss level moves 1 point.

Flexible Fund Management
Risk Ratio Mode: Automatically calculates the trading lot size based on the net asset value
Automatic Adjustment: Ensures that the trading lot size meets the broker's minimum/maximum lot size requirements
İnceleme yok
2025.10.16 07:01
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.09% of days out of 416 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol