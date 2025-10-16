- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
556
Kârla kapanan işlemler:
394 (70.86%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (29.14%)
En iyi işlem:
1 143.90 USD
En kötü işlem:
-1 240.80 USD
Brüt kâr:
105 887.69 USD (77 069 pips)
Brüt zarar:
-86 235.84 USD (60 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (5 736.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 736.04 USD (16)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
3.53
Alış işlemleri:
313 (56.29%)
Satış işlemleri:
243 (43.71%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
35.35 USD
Ortalama kâr:
268.75 USD
Ortalama zarar:
-532.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 700.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 542.00 USD (3)
Aylık büyüme:
-3.59%
Yıllık tahmin:
-43.52%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
340.00 USD
Maksimum:
5 573.76 USD (17.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.77% (2 260.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|556
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 143.90 USD
En kötü işlem: -1 241 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5 736.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 700.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MakeCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Dual-Strategy Breakout System
Strategy 1: Intelligent breakout trading based on yesterday's highs and lows
Strategy 2: Capture key price breakout opportunities during the midday trading session
Smart Order Mechanism
Dynamic Adjustment: Flexible adjustment of order strategies based on real-time market conditions
Advanced Trailing Stop
Once profits reach a set number of points, the capital preservation function automatically activates with 1:1 trailing. For every 1 point of favorable price movement, the stop-loss level moves 1 point.
Flexible Fund Management
Risk Ratio Mode: Automatically calculates the trading lot size based on the net asset value
Automatic Adjustment: Ensures that the trading lot size meets the broker's minimum/maximum lot size requirements
İnceleme yok