İşlemler:
384
Kârla kapanan işlemler:
110 (28.64%)
Zararla kapanan işlemler:
274 (71.35%)
En iyi işlem:
3 398.67 USD
En kötü işlem:
-1 043.10 USD
Brüt kâr:
166 410.86 USD (387 503 pips)
Brüt zarar:
-119 781.10 USD (280 518 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (9 597.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 597.43 USD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
68.04%
Maks. mevduat yükü:
0.62%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
5.77
Alış işlemleri:
204 (53.13%)
Satış işlemleri:
180 (46.88%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
121.43 USD
Ortalama kâr:
1 512.83 USD
Ortalama zarar:
-437.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-6 749.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 749.69 USD (11)
Aylık büyüme:
3.90%
Yıllık tahmin:
47.37%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 052.81 USD
Maksimum:
8 075.83 USD (22.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.88% (8 075.83 USD)
Varlığa göre:
0.57% (180.55 USD)
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD.s
384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD.s
47K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD.s
107K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 398.67 USD
En kötü işlem: -1 043 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +9 597.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 749.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MakeCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Intelligent Signal Grading System
Automatic Signal Level Identification: Intelligently classifies signals based on real-time market conditions.
Grade A Signals: High-precision entry opportunities, rigorously verified across multiple criteria.
Grade B Signals: Supplementary trading opportunities designed to maximize profits.
Multi-dimensional Market Analysis
Trend Identification: Accurately capture the main market direction.
Oscillation Identification: Effectively determine market consolidation ranges.
Momentum Analysis: Quantify the strength and speed of market price fluctuations.
Breakout Detection: Timely identify key price breakout points.
Intelligent Risk Management
Dynamic Stop-Loss: Algorithm-based adaptive stop-loss distance adjustment to flexibly respond to market fluctuations.
Graded Profit-Loss Ratio: Grade A signals aim for a profit-loss ratio of 1:2.5 or above, Grade B signals aim for a profit-loss ratio of 1:2 or above.
Flexible Time Control
Trading Time Window: Customize trading hours to avoid inactive periods.
Weekend Mode: Automatically detect weekends and suspend trading to mitigate holiday risks.
Opening and Closing Market Avoidance: Avoid periods of high market volatility to reduce trading risk.
