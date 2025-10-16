SinyallerBölümler
Ahmed Saeed Khattab Nofal

KH Group

Ahmed Saeed Khattab Nofal
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1 002%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
350
Kârla kapanan işlemler:
331 (94.57%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (5.43%)
En iyi işlem:
21.72 USD
En kötü işlem:
-18.14 USD
Brüt kâr:
611.86 USD (5 988 846 pips)
Brüt zarar:
-110.98 USD (1 107 635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
73 (168.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.95 USD (73)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
66.46%
Maks. mevduat yükü:
3.14%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
268
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
16.09
Alış işlemleri:
18 (5.14%)
Satış işlemleri:
332 (94.86%)
Kâr faktörü:
5.51
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
1.85 USD
Ortalama zarar:
-5.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-18.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.14 USD (1)
Aylık büyüme:
1 001.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
31.13 USD (8.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.98% (31.13 USD)
Varlığa göre:
2.20% (11.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 349
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 501
USDJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 4.9M
USDJPY 4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.72 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 73
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +168.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 38
Tickmill-Live04
0.45 × 173
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.64 × 582
Tickmill-Live
0.70 × 372
ICMarketsSC-Live23
0.75 × 4
ICMarkets-Live07
0.89 × 177
ICMarkets-Live12
1.05 × 38
RoboForex-Prime
1.19 × 16
ICMarkets-Live22
1.23 × 35
CDGGlobal-Live
1.36 × 11
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 38
İnceleme yok
2025.10.16 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KH Group
Ayda 33 USD
1 002%
0
0
USD
551
USD
2
0%
350
94%
66%
5.51
1.43
USD
9%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.