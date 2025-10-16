- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
350
Kârla kapanan işlemler:
331 (94.57%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (5.43%)
En iyi işlem:
21.72 USD
En kötü işlem:
-18.14 USD
Brüt kâr:
611.86 USD (5 988 846 pips)
Brüt zarar:
-110.98 USD (1 107 635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
73 (168.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.95 USD (73)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
66.46%
Maks. mevduat yükü:
3.14%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
268
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
16.09
Alış işlemleri:
18 (5.14%)
Satış işlemleri:
332 (94.86%)
Kâr faktörü:
5.51
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
1.85 USD
Ortalama zarar:
-5.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-18.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.14 USD (1)
Aylık büyüme:
1 001.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
31.13 USD (8.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.98% (31.13 USD)
Varlığa göre:
2.20% (11.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|349
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|501
|USDJPY
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|4.9M
|USDJPY
|4
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.72 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 73
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +168.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 38
|
Tickmill-Live04
|0.45 × 173
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.64 × 582
|
Tickmill-Live
|0.70 × 372
|
ICMarketsSC-Live23
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live07
|0.89 × 177
|
ICMarkets-Live12
|1.05 × 38
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 35
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 38
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
1 002%
0
0
USD
USD
551
USD
USD
2
0%
350
94%
66%
5.51
1.43
USD
USD
9%
1:500