İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
92 (76.66%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (23.33%)
En iyi işlem:
24.88 USD
En kötü işlem:
-33.74 USD
Brüt kâr:
240.56 USD (11 978 pips)
Brüt zarar:
-143.02 USD (7 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (40.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
106.84 USD (9)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
77.99%
Maks. mevduat yükü:
22.55%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
120 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
2.61 USD
Ortalama zarar:
-5.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-94.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.44 USD (5)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
94.44 USD (8.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.28% (94.44 USD)
Varlığa göre:
27.51% (285.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|98
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
Blue Ocean Medium Sets
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
120
76%
78%
1.68
0.81
USD
USD
28%
1:500