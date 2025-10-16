- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
6 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
En iyi işlem:
17.00 USD
En kötü işlem:
-135.93 USD
Brüt kâr:
72.28 USD (7 227 pips)
Brüt zarar:
-189.99 USD (9 935 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (45.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.06 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.40%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
11 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.38
Beklenen getiri:
-10.70 USD
Ortalama kâr:
12.05 USD
Ortalama zarar:
-38.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-46.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.93 USD (1)
Aylık büyüme:
-39.24%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
155.50 USD
Maksimum:
171.70 USD (54.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.30% (171.70 USD)
Varlığa göre:
2.06% (3.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-118
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.00 USD
En kötü işlem: -136 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +45.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-39%
0
0
USD
USD
182
USD
USD
1
0%
11
54%
100%
0.38
-10.70
USD
USD
54%
1:500