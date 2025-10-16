SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Xauusd trader
Yi Zhang

Xauusd trader

Yi Zhang
0 inceleme
321 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2019 -1%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 832
Kârla kapanan işlemler:
2 370 (40.63%)
Zararla kapanan işlemler:
3 462 (59.36%)
En iyi işlem:
1 835.37 USD
En kötü işlem:
-1 405.56 USD
Brüt kâr:
77 658.61 USD (11 989 973 pips)
Brüt zarar:
-72 882.92 USD (9 963 340 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (1 657.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 721.91 USD (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.73%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
4 962 (85.08%)
Satış işlemleri:
870 (14.92%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
32.77 USD
Ortalama zarar:
-21.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
48 (-171.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 030.80 USD (15)
Aylık büyüme:
203.89%
Yıllık tahmin:
2 473.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
159.89 USD
Maksimum:
10 551.63 USD (76.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.33% (5 301.81 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4998
BTCUSD 272
AUDNZD 191
XAGUSD 96
XAUEUR 44
CHINA50 39
USDCNH 35
XBRUSD 30
XTIUSD 22
ETHUSD 13
TSLA.NAS 12
NVDA.NAS 11
AAPL.NAS 9
RIVN.NAS 9
XNGUSD 8
USDHKD 6
GBPUSD 5
EURUSD 4
SQ.NYSE 3
AMD.NAS 3
AY.NAS 2
AFRM.NAS 2
CHTR.NAS 2
ASML.AMS 2
GME.NYSE 2
USDCAD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
US30 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
RUN.NAS 1
DXY_U5 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8.8K
BTCUSD -157
AUDNZD 2K
XAGUSD -935
XAUEUR -1.4K
CHINA50 -102
USDCNH 150
XBRUSD 514
XTIUSD -505
ETHUSD -14
TSLA.NAS 25
NVDA.NAS 21
AAPL.NAS -8
RIVN.NAS -8
XNGUSD -2.6K
USDHKD -103
GBPUSD -263
EURUSD -513
SQ.NYSE 1
AMD.NAS -3
AY.NAS 0
AFRM.NAS 0
CHTR.NAS 3
ASML.AMS 27
GME.NYSE 0
USDCAD 15
NZDUSD -98
GBPCHF 244
USDCHF -101
US30 -100
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY -1
RUN.NAS 0
DXY_U5 -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 599K
BTCUSD 1.2M
AUDNZD 11K
XAGUSD -8.7K
XAUEUR -11K
CHINA50 -98K
USDCNH 1.8K
XBRUSD 1.2K
XTIUSD -2.4K
ETHUSD -35K
TSLA.NAS 25K
NVDA.NAS 14K
AAPL.NAS -16K
RIVN.NAS -12K
XNGUSD -3.2K
USDHKD -2.3K
GBPUSD -1.6K
EURUSD -2.7K
SQ.NYSE 4.1K
AMD.NAS -5.5K
AY.NAS 270
AFRM.NAS -829
CHTR.NAS 3.2K
ASML.AMS 289K
GME.NYSE 1.3K
USDCAD 176
NZDUSD -197
GBPCHF 463
USDCHF -485
US30 -100K
EURJPY 79
GBPJPY 76
USDJPY -75
RUN.NAS -1.8K
DXY_U5 -27
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 835.37 USD
En kötü işlem: -1 406 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +1 657.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -171.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GoMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
Bybit-Live
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 13
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
1.04 × 1466
ICMarketsEU-MT5-2
1.05 × 356
ICMarketsEU-MT5
1.27 × 1182
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
MatchTrade-LIVE
1.33 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.42 × 14384
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.68 × 47241
TradeMaxGlobal-Live
1.69 × 1107
EquitiBrokerageSC-Live
1.69 × 55
FocusMarkets-Real
1.83 × 338
RazeGlobalMarkets-Server
1.90 × 329
Darwinex-Live
2.06 × 260
JunoMarkets-Server
2.10 × 10
144 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.03 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 14:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 14:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.09% of days out of 2222 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 14:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 04:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 04:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Xauusd trader
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
4.5K
USD
321
0%
5 832
40%
100%
1.06
0.82
USD
90%
1:500
