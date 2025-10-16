- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5 832
Kârla kapanan işlemler:
2 370 (40.63%)
Zararla kapanan işlemler:
3 462 (59.36%)
En iyi işlem:
1 835.37 USD
En kötü işlem:
-1 405.56 USD
Brüt kâr:
77 658.61 USD (11 989 973 pips)
Brüt zarar:
-72 882.92 USD (9 963 340 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (1 657.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 721.91 USD (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.73%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
4 962 (85.08%)
Satış işlemleri:
870 (14.92%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
32.77 USD
Ortalama zarar:
-21.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
48 (-171.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 030.80 USD (15)
Aylık büyüme:
203.89%
Yıllık tahmin:
2 473.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
159.89 USD
Maksimum:
10 551.63 USD (76.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.33% (5 301.81 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4998
|BTCUSD
|272
|AUDNZD
|191
|XAGUSD
|96
|XAUEUR
|44
|CHINA50
|39
|USDCNH
|35
|XBRUSD
|30
|XTIUSD
|22
|ETHUSD
|13
|TSLA.NAS
|12
|NVDA.NAS
|11
|AAPL.NAS
|9
|RIVN.NAS
|9
|XNGUSD
|8
|USDHKD
|6
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|4
|SQ.NYSE
|3
|AMD.NAS
|3
|AY.NAS
|2
|AFRM.NAS
|2
|CHTR.NAS
|2
|ASML.AMS
|2
|GME.NYSE
|2
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|US30
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|RUN.NAS
|1
|DXY_U5
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8.8K
|BTCUSD
|-157
|AUDNZD
|2K
|XAGUSD
|-935
|XAUEUR
|-1.4K
|CHINA50
|-102
|USDCNH
|150
|XBRUSD
|514
|XTIUSD
|-505
|ETHUSD
|-14
|TSLA.NAS
|25
|NVDA.NAS
|21
|AAPL.NAS
|-8
|RIVN.NAS
|-8
|XNGUSD
|-2.6K
|USDHKD
|-103
|GBPUSD
|-263
|EURUSD
|-513
|SQ.NYSE
|1
|AMD.NAS
|-3
|AY.NAS
|0
|AFRM.NAS
|0
|CHTR.NAS
|3
|ASML.AMS
|27
|GME.NYSE
|0
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|-98
|GBPCHF
|244
|USDCHF
|-101
|US30
|-100
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|-1
|RUN.NAS
|0
|DXY_U5
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|599K
|BTCUSD
|1.2M
|AUDNZD
|11K
|XAGUSD
|-8.7K
|XAUEUR
|-11K
|CHINA50
|-98K
|USDCNH
|1.8K
|XBRUSD
|1.2K
|XTIUSD
|-2.4K
|ETHUSD
|-35K
|TSLA.NAS
|25K
|NVDA.NAS
|14K
|AAPL.NAS
|-16K
|RIVN.NAS
|-12K
|XNGUSD
|-3.2K
|USDHKD
|-2.3K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURUSD
|-2.7K
|SQ.NYSE
|4.1K
|AMD.NAS
|-5.5K
|AY.NAS
|270
|AFRM.NAS
|-829
|CHTR.NAS
|3.2K
|ASML.AMS
|289K
|GME.NYSE
|1.3K
|USDCAD
|176
|NZDUSD
|-197
|GBPCHF
|463
|USDCHF
|-485
|US30
|-100K
|EURJPY
|79
|GBPJPY
|76
|USDJPY
|-75
|RUN.NAS
|-1.8K
|DXY_U5
|-27
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 835.37 USD
En kötü işlem: -1 406 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +1 657.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -171.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 13
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|1.04 × 1466
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.05 × 356
|
ICMarketsEU-MT5
|1.27 × 1182
|
ScopeMarkets-Live
|1.33 × 3
|
MatchTrade-LIVE
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.42 × 14384
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.68 × 47241
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.69 × 1107
|
EquitiBrokerageSC-Live
|1.69 × 55
|
FocusMarkets-Real
|1.83 × 338
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.90 × 329
|
Darwinex-Live
|2.06 × 260
|
JunoMarkets-Server
|2.10 × 10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
321
0%
5 832
40%
100%
1.06
0.82
USD
USD
90%
1:500