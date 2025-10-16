SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PICRF
Jarot Priantara

PICRF

Jarot Priantara
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -34%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
62 (45.92%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (54.07%)
En iyi işlem:
25.55 USD
En kötü işlem:
-90.90 USD
Brüt kâr:
434.42 USD (702 175 pips)
Brüt zarar:
-553.24 USD (798 529 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (44.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.66 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
21.73%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
96 (71.11%)
Satış işlemleri:
39 (28.89%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.88 USD
Ortalama kâr:
7.01 USD
Ortalama zarar:
-7.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-23.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.34 USD (7)
Aylık büyüme:
-38.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
150.65 USD
Maksimum:
229.66 USD (50.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.33% (229.66 USD)
Varlığa göre:
10.29% (32.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 56
BTCUSD 26
EURJPY 10
GBPUSD 8
USDJPY 6
ETHUSD 6
XRPUSD 6
GBPAUD 5
XAGUSD 3
EURGBP 2
NAS100 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -116
BTCUSD -7
EURJPY 26
GBPUSD 48
USDJPY 10
ETHUSD -8
XRPUSD -103
GBPAUD 7
XAGUSD -3
EURGBP 2
NAS100 -16
NZDUSD 19
GBPJPY 21
AUDCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -12K
BTCUSD -65K
EURJPY 3.3K
GBPUSD 3.5K
USDJPY 472
ETHUSD -8.4K
XRPUSD -21K
GBPAUD 1K
XAGUSD -60
EURGBP 259
NAS100 -1.6K
NZDUSD 969
GBPJPY 1.6K
AUDCAD -34
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.55 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +44.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 318
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 04:57
A large drawdown may occur on the account again
