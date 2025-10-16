- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
62 (45.92%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (54.07%)
En iyi işlem:
25.55 USD
En kötü işlem:
-90.90 USD
Brüt kâr:
434.42 USD (702 175 pips)
Brüt zarar:
-553.24 USD (798 529 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (44.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.66 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
21.73%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
96 (71.11%)
Satış işlemleri:
39 (28.89%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.88 USD
Ortalama kâr:
7.01 USD
Ortalama zarar:
-7.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-23.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.34 USD (7)
Aylık büyüme:
-38.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
150.65 USD
Maksimum:
229.66 USD (50.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.33% (229.66 USD)
Varlığa göre:
10.29% (32.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|BTCUSD
|26
|EURJPY
|10
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|6
|ETHUSD
|6
|XRPUSD
|6
|GBPAUD
|5
|XAGUSD
|3
|EURGBP
|2
|NAS100
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-116
|BTCUSD
|-7
|EURJPY
|26
|GBPUSD
|48
|USDJPY
|10
|ETHUSD
|-8
|XRPUSD
|-103
|GBPAUD
|7
|XAGUSD
|-3
|EURGBP
|2
|NAS100
|-16
|NZDUSD
|19
|GBPJPY
|21
|AUDCAD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-12K
|BTCUSD
|-65K
|EURJPY
|3.3K
|GBPUSD
|3.5K
|USDJPY
|472
|ETHUSD
|-8.4K
|XRPUSD
|-21K
|GBPAUD
|1K
|XAGUSD
|-60
|EURGBP
|259
|NAS100
|-1.6K
|NZDUSD
|969
|GBPJPY
|1.6K
|AUDCAD
|-34
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.55 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +44.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 318
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
