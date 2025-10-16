- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
84 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (41.67%)
En iyi işlem:
30.32 USD
En kötü işlem:
-33.10 USD
Brüt kâr:
401.67 USD (356 337 pips)
Brüt zarar:
-661.51 USD (713 309 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (44.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.11 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
21.11%
Maks. mevduat yükü:
25.01%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
99 (68.75%)
Satış işlemleri:
45 (31.25%)
Kâr faktörü:
0.61
Beklenen getiri:
-1.80 USD
Ortalama kâr:
4.78 USD
Ortalama zarar:
-11.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-32.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-146.09 USD (8)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
312.94 USD
Maksimum:
345.84 USD (84.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (286.74 USD)
Varlığa göre:
3.82% (6.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|BTCUSD
|15
|GBPUSD
|5
|EURJPY
|5
|XRPUSD
|4
|ETHUSD
|3
|NAS100
|2
|EURUSD
|2
|EURGBP
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-212
|BTCUSD
|-50
|GBPUSD
|5
|EURJPY
|9
|XRPUSD
|-26
|ETHUSD
|3
|NAS100
|13
|EURUSD
|-5
|EURGBP
|-2
|USDJPY
|4
|USDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|NZDUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-24K
|BTCUSD
|-330K
|GBPUSD
|473
|EURJPY
|724
|XRPUSD
|-5.1K
|ETHUSD
|809
|NAS100
|326
|EURUSD
|-535
|EURGBP
|-132
|USDJPY
|306
|USDCHF
|43
|GBPAUD
|58
|NZDUSD
|19
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.32 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +44.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-100%
0
0
USD
USD
205
USD
USD
8
0%
144
58%
21%
0.60
-1.80
USD
USD
100%
1:500