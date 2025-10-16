SinyallerBölümler
PICYD
Jarot Priantara

PICYD

Jarot Priantara
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
64 (43.53%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (56.46%)
En iyi işlem:
70.23 USD
En kötü işlem:
-34.22 USD
Brüt kâr:
622.84 USD (431 666 pips)
Brüt zarar:
-502.32 USD (941 972 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (35.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.49 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
121 (82.31%)
Satış işlemleri:
26 (17.69%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
9.73 USD
Ortalama zarar:
-6.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-18.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.45 USD (2)
Aylık büyüme:
23.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88.65 USD
Maksimum:
120.61 USD (29.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 69
BTCUSD 18
XRPUSD 18
NAS100 10
GBPUSD 6
EURJPY 5
ETHUSD 5
USDJPY 3
EURUSD 3
XAGUSD 3
USDCHF 2
GBPAUD 2
NZDUSD 2
EURCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 201
BTCUSD -53
XRPUSD -53
NAS100 12
GBPUSD 0
EURJPY 3
ETHUSD 1
USDJPY 11
EURUSD -11
XAGUSD -5
USDCHF 0
GBPAUD 5
NZDUSD 7
EURCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
BTCUSD -525K
XRPUSD -10K
NAS100 1.4K
GBPUSD -31
EURJPY 418
ETHUSD 1.4K
USDJPY 1.6K
EURUSD -772
XAGUSD -108
USDCHF -7
GBPAUD 784
NZDUSD 407
EURCAD 175
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
İnceleme yok
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
