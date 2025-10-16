- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
64 (43.53%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (56.46%)
En iyi işlem:
70.23 USD
En kötü işlem:
-34.22 USD
Brüt kâr:
622.84 USD (431 666 pips)
Brüt zarar:
-502.32 USD (941 972 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (35.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.49 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
121 (82.31%)
Satış işlemleri:
26 (17.69%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
9.73 USD
Ortalama zarar:
-6.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-18.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.45 USD (2)
Aylık büyüme:
23.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88.65 USD
Maksimum:
120.61 USD (29.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|BTCUSD
|18
|XRPUSD
|18
|NAS100
|10
|GBPUSD
|6
|EURJPY
|5
|ETHUSD
|5
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|XAGUSD
|3
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|2
|NZDUSD
|2
|EURCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|201
|BTCUSD
|-53
|XRPUSD
|-53
|NAS100
|12
|GBPUSD
|0
|EURJPY
|3
|ETHUSD
|1
|USDJPY
|11
|EURUSD
|-11
|XAGUSD
|-5
|USDCHF
|0
|GBPAUD
|5
|NZDUSD
|7
|EURCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|BTCUSD
|-525K
|XRPUSD
|-10K
|NAS100
|1.4K
|GBPUSD
|-31
|EURJPY
|418
|ETHUSD
|1.4K
|USDJPY
|1.6K
|EURUSD
|-772
|XAGUSD
|-108
|USDCHF
|-7
|GBPAUD
|784
|NZDUSD
|407
|EURCAD
|175
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +70.23 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +35.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
İnceleme yok