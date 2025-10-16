SinyallerBölümler
Jarot Priantara

PICON

Jarot Priantara
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
155
Kârla kapanan işlemler:
107 (69.03%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (30.97%)
En iyi işlem:
32.31 USD
En kötü işlem:
-110.51 USD
Brüt kâr:
1 015.67 USD (1 132 426 pips)
Brüt zarar:
-959.59 USD (1 602 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (161.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.57 USD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
43.23%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
139 (89.68%)
Satış işlemleri:
16 (10.32%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
9.49 USD
Ortalama zarar:
-19.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-403.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-403.42 USD (7)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
265.15 USD
Maksimum:
403.42 USD (78.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (376.20 USD)
Varlığa göre:
18.37% (114.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 68
BTCUSD 23
XRPUSD 19
NAS100 7
EURJPY 6
ETHUSD 6
GBPAUD 5
XAGUSD 4
GBPUSD 3
EURUSD 3
GBPJPY 3
USDJPY 2
USDCHF 2
EURGBP 1
ETCUSD 1
NZDUSD 1
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 411
BTCUSD -46
XRPUSD -322
NAS100 -14
EURJPY 8
ETHUSD 21
GBPAUD 0
XAGUSD -8
GBPUSD 15
EURUSD -6
GBPJPY -12
USDJPY 2
USDCHF 2
EURGBP 0
ETCUSD 0
NZDUSD 2
EURAUD 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 38K
BTCUSD -464K
XRPUSD -64K
NAS100 -2.4K
EURJPY 1.2K
ETHUSD 21K
GBPAUD 35
XAGUSD -166
GBPUSD 1.5K
EURUSD -606
GBPJPY -1.4K
USDJPY 266
USDCHF 200
EURGBP 2
ETCUSD -175
NZDUSD 221
EURAUD 503
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.31 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +161.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -403.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.16 05:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PICON
Ayda 30 USD
-100%
0
0
USD
653
USD
8
0%
155
69%
100%
1.05
0.36
USD
100%
1:500
Kopyala

