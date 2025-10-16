- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
24 (55.81%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (44.19%)
En iyi işlem:
138.34 USD
En kötü işlem:
-99.60 USD
Brüt kâr:
934.75 USD (131 981 pips)
Brüt zarar:
-534.54 USD (183 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (498.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
498.40 USD (8)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.65%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.64
Alış işlemleri:
36 (83.72%)
Satış işlemleri:
7 (16.28%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
9.31 USD
Ortalama kâr:
38.95 USD
Ortalama zarar:
-28.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-176.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-243.57 USD (4)
Aylık büyüme:
53.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.88 USD
Maksimum:
243.57 USD (20.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.15% (243.57 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|XAGUSD
|5
|BTCUSD
|3
|XRPUSD
|3
|NAS100
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|418
|XAGUSD
|50
|BTCUSD
|-20
|XRPUSD
|-19
|NAS100
|-22
|USDJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|XAGUSD
|402
|BTCUSD
|-65K
|XRPUSD
|-1.2K
|NAS100
|-735
|USDJPY
|-354
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.48 × 444
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.68 × 306
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.42 × 84
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
