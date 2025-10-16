- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
11.10 USD
En kötü işlem:
-3.94 USD
Brüt kâr:
33.21 USD (2 596 pips)
Brüt zarar:
-7.93 USD (960 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (28.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.25 USD (4)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
23.65%
Maks. mevduat yükü:
8.32%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.72
Alış işlemleri:
5 (50.00%)
Satış işlemleri:
5 (50.00%)
Kâr faktörü:
4.19
Beklenen getiri:
2.53 USD
Ortalama kâr:
4.15 USD
Ortalama zarar:
-3.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.94 USD (1)
Aylık büyüme:
0.65%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
4.42 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.04 USD)
Varlığa göre:
1.85% (74.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|4
|AUDNZD
|2
|EURGBP
|2
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|15
|AUDNZD
|2
|EURGBP
|2
|AUDCAD
|3
|GBPUSD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|518
|AUDNZD
|303
|EURGBP
|136
|AUDCAD
|141
|GBPUSD
|538
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.10 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +28.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.34 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.44 × 150
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 480
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.55 × 464
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 2180
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
XMTrading-MT5 3
|0.72 × 5603
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real12
|0.84 × 146
|
BlackBullMarkets-Live
|0.89 × 109
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 17
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
1
80%
10
80%
24%
4.18
2.53
USD
USD
2%
1:100