Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 1 Axiory-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 PrimeCodex-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 8 ICMarkets-MT5 0.00 × 35 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 5 DooGroup-Live 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 FusionMarkets-Demo 0.25 × 4 ICMarketsEU-MT5-2 0.34 × 38 FusionMarkets-Live 0.44 × 150 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 Tradeview-Live 0.50 × 2 Exness-MT5Real8 0.55 × 480 ForexClub-MT5 Real Server 0.55 × 464 ICMarketsSC-MT5 0.62 × 2180 GoMarkets-Live 0.64 × 87 XMTrading-MT5 3 0.72 × 5603 StriforLLC-Live 0.72 × 18 Exness-MT5Real12 0.84 × 146 BlackBullMarkets-Live 0.89 × 109 PacificUnionLLC-Live 1.00 × 17 88 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya