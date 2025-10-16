- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
11 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (15.38%)
En iyi işlem:
5.14 USD
En kötü işlem:
-1.28 USD
Brüt kâr:
22.12 USD (2 394 pips)
Brüt zarar:
-1.50 USD (116 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (14.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.99 USD (9)
Sharpe oranı:
1.05
Alım-satım etkinliği:
5.93%
Maks. mevduat yükü:
18.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
16.11
Alış işlemleri:
5 (38.46%)
Satış işlemleri:
8 (61.54%)
Kâr faktörü:
14.75
Beklenen getiri:
1.59 USD
Ortalama kâr:
2.01 USD
Ortalama zarar:
-0.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.28 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.28 USD (0.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.62% (1.28 USD)
Varlığa göre:
5.90% (11.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.14 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|7.05 × 22
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
|
Weltrade-Live
|18.02 × 146
Only GOLD! GOLD! GOLD!. come and make profit together. target profit 10% a month.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
221
USD
USD
1
0%
13
84%
6%
14.74
1.59
USD
USD
6%
1:500