İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
150 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (44.44%)
En iyi işlem:
72.62 USD
En kötü işlem:
-240.00 USD
Brüt kâr:
783.36 USD (1 188 095 pips)
Brüt zarar:
-975.25 USD (1 821 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
87 (256.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
256.88 USD (87)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.04%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
132 (48.89%)
Satış işlemleri:
138 (51.11%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.71 USD
Ortalama kâr:
5.22 USD
Ortalama zarar:
-8.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-221.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-374.08 USD (2)
Aylık büyüme:
20.90%
Yıllık tahmin:
253.55%
Algo alım-satım:
49%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
378.72 USD
Maksimum:
416.76 USD (40.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.62% (416.76 USD)
Varlığa göre:
11.22% (129.12 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|90
|AUDNZD
|75
|EURGBP
|52
|XAUUSD
|44
|EURUSD
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-147
|AUDNZD
|49
|EURGBP
|67
|XAUUSD
|191
|EURUSD
|-352
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-825K
|AUDNZD
|6.9K
|EURGBP
|4.9K
|XAUUSD
|181K
|EURUSD
|-1.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
En iyi işlem: +72.62 USD
En kötü işlem: -240 USD
Maksimum ardışık kazanç: 87
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +256.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -221.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 7
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 101
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 28
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.08 × 371
|
PUPrime-Live
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.29 × 217
Altın Tanrısı (Gold God) - Altın (XAUUSD) işlemlerinde uzmanlaşmış yüksek kazanç oranlı strateji! Katı risk kontrolü ile istikrarlı getiriler peşinde koşan, trend takip ve karşı-trend işlem sistemlerinin benzersiz bir kombinasyonunu kullanıyoruz. Hassas giriş noktaları ve bilimsel stop-loss ayarları, altın piyasasında istikrarlı bir şekilde kar etmenize yardımcı olacak!
