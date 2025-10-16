SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold God
Ping You Jiang

Gold God

Ping You Jiang
0 inceleme
85 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -22%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
150 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (44.44%)
En iyi işlem:
72.62 USD
En kötü işlem:
-240.00 USD
Brüt kâr:
783.36 USD (1 188 095 pips)
Brüt zarar:
-975.25 USD (1 821 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
87 (256.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
256.88 USD (87)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.04%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
132 (48.89%)
Satış işlemleri:
138 (51.11%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.71 USD
Ortalama kâr:
5.22 USD
Ortalama zarar:
-8.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-221.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-374.08 USD (2)
Aylık büyüme:
20.90%
Yıllık tahmin:
253.55%
Algo alım-satım:
49%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
378.72 USD
Maksimum:
416.76 USD (40.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.62% (416.76 USD)
Varlığa göre:
11.22% (129.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 90
AUDNZD 75
EURGBP 52
XAUUSD 44
EURUSD 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -147
AUDNZD 49
EURGBP 67
XAUUSD 191
EURUSD -352
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -825K
AUDNZD 6.9K
EURGBP 4.9K
XAUUSD 181K
EURUSD -1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.62 USD
En kötü işlem: -240 USD
Maksimum ardışık kazanç: 87
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +256.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -221.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real15
0.00 × 7
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
ClonTrader-Live
0.00 × 13
Exness-MT5Real31
0.00 × 7
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
FXGT-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 101
RoboForex-ECN
0.07 × 28
KuberaCapitalMarkets-Server
0.08 × 371
PUPrime-Live
0.25 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
0.29 × 217
21 daha fazla...
Altın Tanrısı (Gold God) - Altın (XAUUSD) işlemlerinde uzmanlaşmış yüksek kazanç oranlı strateji! Katı risk kontrolü ile istikrarlı getiriler peşinde koşan, trend takip ve karşı-trend işlem sistemlerinin benzersiz bir kombinasyonunu kullanıyoruz. Hassas giriş noktaları ve bilimsel stop-loss ayarları, altın piyasasında istikrarlı bir şekilde kar etmenize yardımcı olacak!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold God
Ayda 30 USD
-22%
0
0
USD
1.2K
USD
85
49%
270
55%
100%
0.80
-0.71
USD
44%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.