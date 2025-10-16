- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
63 (63.00%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (37.00%)
En iyi işlem:
10.65 USD
En kötü işlem:
-3.78 USD
Brüt kâr:
128.46 USD (123 242 pips)
Brüt zarar:
-52.30 USD (52 257 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (80.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.69 USD (32)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
84.38%
Maks. mevduat yükü:
74.97%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
2.13
Alış işlemleri:
18 (18.00%)
Satış işlemleri:
82 (82.00%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
2.04 USD
Ortalama zarar:
-1.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-18.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.27 USD (12)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.74 USD (12.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.55% (35.74 USD)
Varlığa göre:
3.52% (9.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|GBPJPY
|16
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|70
|GBPJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|70K
|GBPJPY
|921
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.65 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +80.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 23
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
TP or Sl
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
37%
0
0
USD
USD
303
USD
USD
1
0%
100
63%
84%
2.45
0.76
USD
USD
13%
1:200