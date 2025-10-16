SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Scalp fx gold
Duc Thao Nguyen

Scalp fx gold

Duc Thao Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 37%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
63 (63.00%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (37.00%)
En iyi işlem:
10.65 USD
En kötü işlem:
-3.78 USD
Brüt kâr:
128.46 USD (123 242 pips)
Brüt zarar:
-52.30 USD (52 257 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (80.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.69 USD (32)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
84.38%
Maks. mevduat yükü:
74.97%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
2.13
Alış işlemleri:
18 (18.00%)
Satış işlemleri:
82 (82.00%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
2.04 USD
Ortalama zarar:
-1.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-18.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.27 USD (12)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.74 USD (12.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.55% (35.74 USD)
Varlığa göre:
3.52% (9.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 84
GBPJPY 16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 70
GBPJPY 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 70K
GBPJPY 921
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.65 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +80.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent2.com
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 23
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
IMMFX-Real
0.00 × 3
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
141 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
TP or Sl
İnceleme yok
2025.10.16 02:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Scalp fx gold
Ayda 33 USD
37%
0
0
USD
303
USD
1
0%
100
63%
84%
2.45
0.76
USD
13%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.