HOANG THI COI Hoang Thi

Truong KaKa

HOANG THI COI Hoang Thi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 201%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
415
Kârla kapanan işlemler:
344 (82.89%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (17.11%)
En iyi işlem:
40.26 USD
En kötü işlem:
-77.40 USD
Brüt kâr:
1 422.70 USD (3 611 796 pips)
Brüt zarar:
-659.71 USD (1 325 329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (203.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.68 USD (45)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
86.73%
Maks. mevduat yükü:
4.46%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
420
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
8.12
Alış işlemleri:
227 (54.70%)
Satış işlemleri:
188 (45.30%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
4.14 USD
Ortalama zarar:
-9.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-56.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.55 USD (4)
Aylık büyüme:
201.42%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
93.99 USD (12.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.26% (93.99 USD)
Varlığa göre:
2.12% (24.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 146
ETHUSD 111
BTCUSD 104
USTEC 29
USOIL 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 611
ETHUSD 61
BTCUSD 121
USTEC -12
USOIL -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 535K
ETHUSD 95K
BTCUSD 1.7M
USTEC 1.6K
USOIL -596
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.26 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +203.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.75 × 4
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
İnceleme yok
2025.10.16 03:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 03:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 02:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 02:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
