Takeshi Shibata

AdapTrade

Takeshi Shibata
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
AxioryAsia-06Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
161
Kârla kapanan işlemler:
158 (98.13%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (1.86%)
En iyi işlem:
943.00 JPY
En kötü işlem:
-358.00 JPY
Brüt kâr:
6 761.00 JPY (7 811 pips)
Brüt zarar:
-562.00 JPY (551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
100 (4 671.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
4 671.00 JPY (100)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.09%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
17.32
Alış işlemleri:
161 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
12.03
Beklenen getiri:
38.50 JPY
Ortalama kâr:
42.79 JPY
Ortalama zarar:
-187.33 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-358.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-358.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
3.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
358.00 JPY (0.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.34% (358.00 JPY)
Varlığa göre:
1.95% (2 072.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 54
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 7.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +943.00 JPY
En kötü işlem: -358 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 100
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 671.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -358.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AxioryAsia-06Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Exness-Real18
0.91 × 114
FBS-Real-8
3.21 × 19
This EA utilizes an adaptive indicator for a long-only strategy.

It is optimized for ranging markets, seeking returns from both short-term settlements and swap interest.

İnceleme yok
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 00:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 00:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
