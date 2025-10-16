- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
161
Kârla kapanan işlemler:
158 (98.13%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (1.86%)
En iyi işlem:
943.00 JPY
En kötü işlem:
-358.00 JPY
Brüt kâr:
6 761.00 JPY (7 811 pips)
Brüt zarar:
-562.00 JPY (551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
100 (4 671.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
4 671.00 JPY (100)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.09%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
17.32
Alış işlemleri:
161 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
12.03
Beklenen getiri:
38.50 JPY
Ortalama kâr:
42.79 JPY
Ortalama zarar:
-187.33 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-358.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-358.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
3.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
358.00 JPY (0.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.34% (358.00 JPY)
Varlığa göre:
1.95% (2 072.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|7.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +943.00 JPY
En kötü işlem: -358 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 100
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 671.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -358.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AxioryAsia-06Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This EA utilizes an adaptive indicator for a long-only strategy.
It is optimized for ranging markets, seeking returns from both short-term settlements and swap interest.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
106K
JPY
JPY
8
100%
161
98%
100%
12.03
38.50
JPY
JPY
2%
1:400