İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.15 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
1.82 EUR (2 130 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1.82 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1.82 EUR (3)
Sharpe oranı:
1.57
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.61 EUR
Ortalama kâr:
0.61 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
4.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SPX500
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SPX500
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SPX500
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.15 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1.82 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Mathematical investment model developed to maximize compound returns over the long term through arithmetic-based management.
The goal is not short-term gains, but the construction of a favorable growth curve over time.
Unlike traditional systems based on subjective chart interpretation, this quantitative strategy is built on mathematical and statistical foundations, driven by percentage and time-based measures with a positive mathematical expectancy.”
