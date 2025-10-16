SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / QKoNTrade
Nguyen Viet

QKoNTrade

Nguyen Viet
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
Exness-MT5Real39
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
15 (88.23%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (11.76%)
En iyi işlem:
133 331.00 VND
En kötü işlem:
-92 580.00 VND
Brüt kâr:
515 502.00 VND (19 363 pips)
Brüt zarar:
-102 203.00 VND (3 829 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (413 802.00 VND)
Maksimum ardışık kâr:
413 802.00 VND (12)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
16.49%
Maks. mevduat yükü:
44.00%
En son işlem:
49 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
4.46
Alış işlemleri:
10 (58.82%)
Satış işlemleri:
7 (41.18%)
Kâr faktörü:
5.04
Beklenen getiri:
24 311.71 VND
Ortalama kâr:
34 366.80 VND
Ortalama zarar:
-51 101.50 VND
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-92 580.00 VND)
Maksimum ardışık zarar:
-92 580.00 VND (1)
Aylık büyüme:
41.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35 053.00 VND
Maksimum:
92 580.00 VND (8.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.75% (92 580.00 VND)
Varlığa göre:
5.06% (68 161.00 VND)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 413K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +133 331.00 VND
En kötü işlem: -92 580 VND
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +413 802.00 VND
Maksimum ardışık zarar: -92 580.00 VND

İnceleme yok
2025.10.16 00:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 00:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.