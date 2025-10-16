- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
15 (88.23%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (11.76%)
En iyi işlem:
133 331.00 VND
En kötü işlem:
-92 580.00 VND
Brüt kâr:
515 502.00 VND (19 363 pips)
Brüt zarar:
-102 203.00 VND (3 829 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (413 802.00 VND)
Maksimum ardışık kâr:
413 802.00 VND (12)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
16.49%
Maks. mevduat yükü:
44.00%
En son işlem:
49 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
4.46
Alış işlemleri:
10 (58.82%)
Satış işlemleri:
7 (41.18%)
Kâr faktörü:
5.04
Beklenen getiri:
24 311.71 VND
Ortalama kâr:
34 366.80 VND
Ortalama zarar:
-51 101.50 VND
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-92 580.00 VND)
Maksimum ardışık zarar:
-92 580.00 VND (1)
Aylık büyüme:
41.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35 053.00 VND
Maksimum:
92 580.00 VND (8.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.75% (92 580.00 VND)
Varlığa göre:
5.06% (68 161.00 VND)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|413K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +133 331.00 VND
En kötü işlem: -92 580 VND
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +413 802.00 VND
Maksimum ardışık zarar: -92 580.00 VND
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
USD
1.4M
VND
VND
1
0%
17
88%
16%
5.04
24 311.71
VND
VND
9%
1:400