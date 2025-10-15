SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MonitorFBS1
Ari Heryanto

MonitorFBS1

Ari Heryanto
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
FBS-Real-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
493
Kârla kapanan işlemler:
296 (60.04%)
Zararla kapanan işlemler:
197 (39.96%)
En iyi işlem:
5 896.46 USD
En kötü işlem:
-4 800.08 USD
Brüt kâr:
14 830.56 USD (92 489 pips)
Brüt zarar:
-8 580.61 USD (79 421 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (254.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 684.77 USD (8)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
1.57%
Maks. mevduat yükü:
1.07%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
258
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
381 (77.28%)
Satış işlemleri:
112 (22.72%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
12.68 USD
Ortalama kâr:
50.10 USD
Ortalama zarar:
-43.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-335.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 176.36 USD (3)
Aylık büyüme:
20.79%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 176.36 USD (38.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 483
archived 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 667
archived 5.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 896.46 USD
En kötü işlem: -4 800 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +254.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -335.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
114 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.16 00:47
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 7.14% of days out of the 280 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 00:47
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.5% of days out of the 280 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 00:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MonitorFBS1
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
3.2K
USD
40
97%
493
60%
2%
1.72
12.68
USD
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.