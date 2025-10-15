- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
493
Kârla kapanan işlemler:
296 (60.04%)
Zararla kapanan işlemler:
197 (39.96%)
En iyi işlem:
5 896.46 USD
En kötü işlem:
-4 800.08 USD
Brüt kâr:
14 830.56 USD (92 489 pips)
Brüt zarar:
-8 580.61 USD (79 421 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (254.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 684.77 USD (8)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
1.57%
Maks. mevduat yükü:
1.07%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
258
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
381 (77.28%)
Satış işlemleri:
112 (22.72%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
12.68 USD
Ortalama kâr:
50.10 USD
Ortalama zarar:
-43.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-335.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 176.36 USD (3)
Aylık büyüme:
20.79%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 176.36 USD (38.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|483
|archived
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|667
|archived
|5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 896.46 USD
En kötü işlem: -4 800 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +254.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -335.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
40
97%
493
60%
2%
1.72
12.68
USD
USD
0%
1:500