Sinyaller / MetaTrader 4 / Gp btc
Mingze Yang

Gp btc

Mingze Yang
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
12.54 USD
En kötü işlem:
-6.71 USD
Brüt kâr:
26.46 USD (264 644 pips)
Brüt zarar:
-6.71 USD (67 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (26.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.46 USD (8)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.94
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.94
Beklenen getiri:
2.19 USD
Ortalama kâr:
3.31 USD
Ortalama zarar:
-6.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.71 USD (1)
Aylık büyüme:
1.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.71 USD (0.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 198K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.54 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
İnceleme yok
2025.10.15 22:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 22:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
