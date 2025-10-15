SinyallerBölümler
Max Escher

Max Escher

Max Escher
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.15 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
0.26 EUR (36 pips)
Brüt zarar:
-0.06 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.26 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.26 EUR (2)
Sharpe oranı:
6.50
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
6.67
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
4.33
Beklenen getiri:
0.13 EUR
Ortalama kâr:
0.13 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
0.03%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 EUR
Maksimum:
0.03 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD+ 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD+ 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD+ 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.15 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.26 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.15 22:37
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.15 22:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 22:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
