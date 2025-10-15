SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Every day
Ihar Kisialevich

Every day

Ihar Kisialevich
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 32 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
RoboForex-ECN-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
24 (68.57%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (31.43%)
En iyi işlem:
7.24 USD
En kötü işlem:
-9.66 USD
Brüt kâr:
55.65 USD (6 126 pips)
Brüt zarar:
-39.34 USD (3 738 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (20.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.29 USD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.40%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
16 (45.71%)
Satış işlemleri:
19 (54.29%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
2.32 USD
Ortalama zarar:
-3.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-23.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.88 USD (7)
Aylık büyüme:
9.01%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.40 USD
Maksimum:
23.88 USD (43.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.74% (14.96 USD)
Varlığa göre:
1.38% (3.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
AUDCAD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14
AUDCAD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2K
AUDCAD 365
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.24 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +20.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.13 × 8
VantageInternational-Live 14
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.85 × 425
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 7
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
Exness-Real4
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
2.76 × 173
Exness-Real9
3.00 × 2
32 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.15 21:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 20:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 20:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Every day
Ayda 32 USD
9%
0
0
USD
294
USD
1
8%
35
68%
100%
1.41
0.47
USD
30%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.