- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
24 (68.57%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (31.43%)
En iyi işlem:
7.24 USD
En kötü işlem:
-9.66 USD
Brüt kâr:
55.65 USD (6 126 pips)
Brüt zarar:
-39.34 USD (3 738 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (20.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.29 USD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.40%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
16 (45.71%)
Satış işlemleri:
19 (54.29%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
2.32 USD
Ortalama zarar:
-3.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-23.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.88 USD (7)
Aylık büyüme:
9.01%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.40 USD
Maksimum:
23.88 USD (43.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.74% (14.96 USD)
Varlığa göre:
1.38% (3.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|AUDCAD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14
|AUDCAD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2K
|AUDCAD
|365
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.24 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +20.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.13 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 425
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 7
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
Exness-Real4
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|2.76 × 173
|
Exness-Real9
|3.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 32 USD
9%
0
0
USD
USD
294
USD
USD
1
8%
35
68%
100%
1.41
0.47
USD
USD
30%
1:500