Alex Da Silva Moraes

PRAXISCLIENT01

Alex Da Silva Moraes
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 250 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 217
Kârla kapanan işlemler:
713 (58.58%)
Zararla kapanan işlemler:
504 (41.41%)
En iyi işlem:
44.61 USD
En kötü işlem:
-88.44 USD
Brüt kâr:
5 974.40 USD (602 450 pips)
Brüt zarar:
-3 940.44 USD (399 085 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (1 023.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 023.72 USD (43)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.45%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
814
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.18
Alış işlemleri:
668 (54.89%)
Satış işlemleri:
549 (45.11%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
1.67 USD
Ortalama kâr:
8.38 USD
Ortalama zarar:
-7.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-39.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-933.44 USD (18)
Aylık büyüme:
14.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.42 USD
Maksimum:
933.44 USD (5.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.17% (933.44 USD)
Varlığa göre:
0.40% (54.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 554
AUDCAD.s 396
EURGBP.s 267
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 2.1K
AUDCAD.s -28
EURGBP.s -16
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 208K
AUDCAD.s -3.8K
EURGBP.s -1.1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.61 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +1 023.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.16 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 12:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 20:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 20:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 20:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
