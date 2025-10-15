SinyallerBölümler
Alex Da Silva Moraes

PraxisFunds

Alex Da Silva Moraes
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 250 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
98 (61.25%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (38.75%)
En iyi işlem:
20.29 USD
En kötü işlem:
-13.51 USD
Brüt kâr:
306.37 USD (31 070 pips)
Brüt zarar:
-53.57 USD (5 240 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (142.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
142.71 USD (20)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.63%
En son işlem:
0 dakika önce
Hafta başına işlemler:
165
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
13.19
Alış işlemleri:
131 (81.88%)
Satış işlemleri:
29 (18.13%)
Kâr faktörü:
5.72
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
3.13 USD
Ortalama zarar:
-0.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.17 USD (2)
Aylık büyüme:
3.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.17 USD (0.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.29% (19.17 USD)
Varlığa göre:
0.52% (40.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 59
EURUSD.s 38
AUDCAD.s 35
EURGBP.s 28
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 242
EURUSD.s 14
AUDCAD.s 0
EURGBP.s -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 25K
EURUSD.s 1.4K
AUDCAD.s 29
EURGBP.s -217
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.29 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +142.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.15 21:37
Share of trading days is too low
2025.10.15 20:27
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 10% of days out of the 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 20:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.