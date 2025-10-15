- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
48 (78.68%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (21.31%)
En iyi işlem:
4.84 USD
En kötü işlem:
-21.54 USD
Brüt kâr:
49.05 USD (5 865 pips)
Brüt zarar:
-86.39 USD (10 158 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (11.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.77 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
57 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
32 (52.46%)
Satış işlemleri:
29 (47.54%)
Kâr faktörü:
0.57
Beklenen getiri:
-0.61 USD
Ortalama kâr:
1.02 USD
Ortalama zarar:
-6.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-66.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.85 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.47 USD
Maksimum:
69.47 USD (8.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD.s
|36
|AUDCAD.s
|13
|AUDNZD.s
|12
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD.s
|-46
|AUDCAD.s
|6
|AUDNZD.s
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD.s
|-5.4K
|AUDCAD.s
|769
|AUDNZD.s
|375
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.84 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +11.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
