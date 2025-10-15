SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Bravo 1
Willorage Madhawa Gayashan

Bravo 1

Willorage Madhawa Gayashan
0 inceleme
64 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
81 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (35.71%)
En iyi işlem:
4.77 USD
En kötü işlem:
-10.31 USD
Brüt kâr:
117.46 USD (11 816 pips)
Brüt zarar:
-176.98 USD (15 866 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (31.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.35 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
80 (63.49%)
Satış işlemleri:
46 (36.51%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-0.47 USD
Ortalama kâr:
1.45 USD
Ortalama zarar:
-3.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-26.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.12 USD (8)
Aylık büyüme:
-5.31%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.36 USD
Maksimum:
84.59 USD (68.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 32
AUDUSD 24
EURUSD 16
GBPUSD 12
USDCHF 12
EURGBP 8
USDJPY 8
XAUUSD 6
GBPJPY 4
CHFJPY 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -28
AUDUSD 31
EURUSD -18
GBPUSD -5
USDCHF 13
EURGBP -40
USDJPY -3
XAUUSD -24
GBPJPY 14
CHFJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -3.6K
AUDUSD 1.9K
EURUSD -1.2K
GBPUSD -430
USDCHF 1.1K
EURGBP -1.4K
USDJPY -356
XAUUSD -2.3K
GBPJPY 2.2K
CHFJPY 148
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.77 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +31.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 173
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.72 × 10075
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5655
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.98 × 926
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.06 × 157
Scalping 
100% Automated

Low Drawdown

İnceleme yok
2025.10.15 17:17
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 1.58% of days out of the 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 17:17
80% of trades performed within 4 days. This comprises 0.9% of days out of the 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 17:17
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
