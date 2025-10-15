- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
81 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (35.71%)
En iyi işlem:
4.77 USD
En kötü işlem:
-10.31 USD
Brüt kâr:
117.46 USD (11 816 pips)
Brüt zarar:
-176.98 USD (15 866 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (31.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.35 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
80 (63.49%)
Satış işlemleri:
46 (36.51%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-0.47 USD
Ortalama kâr:
1.45 USD
Ortalama zarar:
-3.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-26.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.12 USD (8)
Aylık büyüme:
-5.31%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.36 USD
Maksimum:
84.59 USD (68.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|32
|AUDUSD
|24
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|12
|USDCHF
|12
|EURGBP
|8
|USDJPY
|8
|XAUUSD
|6
|GBPJPY
|4
|CHFJPY
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|-28
|AUDUSD
|31
|EURUSD
|-18
|GBPUSD
|-5
|USDCHF
|13
|EURGBP
|-40
|USDJPY
|-3
|XAUUSD
|-24
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|-3.6K
|AUDUSD
|1.9K
|EURUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-430
|USDCHF
|1.1K
|EURGBP
|-1.4K
|USDJPY
|-356
|XAUUSD
|-2.3K
|GBPJPY
|2.2K
|CHFJPY
|148
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.77 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +31.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 173
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.72 × 10075
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5655
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
Exness-MT5Real8
|0.98 × 926
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.06 × 157
Scalping
100% Automated
Low Drawdown
İnceleme yok