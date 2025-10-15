- Büyüme
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.93 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4.78 USD (492 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (4.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.78 USD (2)
Sharpe oranı:
1.56
Alım-satım etkinliği:
25.75%
Maks. mevduat yükü:
5.01%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.39 USD
Ortalama kâr:
2.39 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.81% (3.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|492
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.93 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
Exness-Real16
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
Exness-Real14
|1.86 × 7
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
Eightcap-Real
|4.73 × 33
Exness-Real2
|5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
|9.00 × 1
Exness-Real28
|9.25 × 20
专做黄金，突破策略，一次一单，不加仓，按比例0.01手最大止损4美金左右，动态止盈，
不受非农，cpi, 以及突发新闻的影响，交流学习可以加微： jjj117118119
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
175
USD
USD
1
100%
2
100%
26%
n/a
2.39
USD
USD
2%
1:500