Khaled Saleh Salem Binduhri

Khaled

Khaled Saleh Salem Binduhri
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Exness-MT5Real3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
284
Kârla kapanan işlemler:
186 (65.49%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (34.51%)
En iyi işlem:
90.75 USD
En kötü işlem:
-189.00 USD
Brüt kâr:
1 827.90 USD (62 541 pips)
Brüt zarar:
-1 407.84 USD (63 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (36.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.20 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.08%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.71
Alış işlemleri:
118 (41.55%)
Satış işlemleri:
166 (58.45%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
1.48 USD
Ortalama kâr:
9.83 USD
Ortalama zarar:
-14.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-91.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-469.70 USD (3)
Aylık büyüme:
25.83%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
257.37 USD
Maksimum:
589.94 USD (153.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.79% (17.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOILm 237
XAUUSDm 45
US30m 1
GBPJPYm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOILm 448
XAUUSDm -9
US30m 0
GBPJPYm -18
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOILm 9.2K
XAUUSDm -9.4K
US30m -212
GBPJPYm -135
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.75 USD
En kötü işlem: -189 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +36.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
3.87 × 23
Exness-MT5Real
3.94 × 51
2000
İnceleme yok
