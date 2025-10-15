- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
40 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (16.67%)
En iyi işlem:
39.30 USD
En kötü işlem:
-19.89 USD
Brüt kâr:
323.02 USD (210 337 pips)
Brüt zarar:
-43.61 USD (43 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (57.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.29 USD (9)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.64%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
14.05
Alış işlemleri:
48 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
7.41
Beklenen getiri:
5.82 USD
Ortalama kâr:
8.08 USD
Ortalama zarar:
-5.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.89 USD (1)
Aylık büyüme:
27.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.76 USD
Maksimum:
19.89 USD (1.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.96% (19.89 USD)
Varlığa göre:
0.01% (0.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|279
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|167K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.30 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +57.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
