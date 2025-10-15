- Büyüme
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
24 (36.92%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (63.08%)
En iyi işlem:
26.65 USD
En kötü işlem:
-6.05 USD
Brüt kâr:
95.26 USD (9 573 pips)
Brüt zarar:
-61.69 USD (8 517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (17.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.50 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.82%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
0.97
Alış işlemleri:
29 (44.62%)
Satış işlemleri:
36 (55.38%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
3.97 USD
Ortalama zarar:
-1.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-18.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.70 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.60 USD
Maksimum:
34.60 USD (1.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.06% (34.60 USD)
Varlığa göre:
1.06% (34.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|32
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|807
|USDJPY
|79
|GBPUSD
|72
|EURUSD
|98
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.65 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +17.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
FBS-Real-13
|5.28 × 412
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|6.84 × 58
|
Exness-Real29
|8.01 × 118
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Forex scalping on M1 timeframe
İnceleme yok
