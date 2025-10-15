SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Trend Tracker2
Qing Tang Yang

Gold Trend Tracker2

Qing Tang Yang
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
29 (31.86%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (68.13%)
En iyi işlem:
52.86 USD
En kötü işlem:
-100.45 USD
Brüt kâr:
519.42 USD (160 133 pips)
Brüt zarar:
-1 009.87 USD (250 871 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (99.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99.06 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
62.11%
Maks. mevduat yükü:
0.96%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
47 (51.65%)
Satış işlemleri:
44 (48.35%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-5.39 USD
Ortalama kâr:
17.91 USD
Ortalama zarar:
-16.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-70.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-131.44 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
508.83 USD
Maksimum:
533.92 USD (1.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.85% (533.92 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -490
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -91K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.86 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +99.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
53 daha fazla...
如果你厌倦了追涨杀跌，渴望一种更冷静、更策略性的跟单体验，欢迎关注我，一起“狩浪”而行。
İnceleme yok
2025.10.15 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 15:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.