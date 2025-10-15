- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
29 (31.86%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (68.13%)
En iyi işlem:
52.86 USD
En kötü işlem:
-100.45 USD
Brüt kâr:
519.42 USD (160 133 pips)
Brüt zarar:
-1 009.87 USD (250 871 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (99.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99.06 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
62.11%
Maks. mevduat yükü:
0.96%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
47 (51.65%)
Satış işlemleri:
44 (48.35%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-5.39 USD
Ortalama kâr:
17.91 USD
Ortalama zarar:
-16.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-70.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-131.44 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
508.83 USD
Maksimum:
533.92 USD (1.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.85% (533.92 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-490
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-91K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.86 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +99.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
如果你厌倦了追涨杀跌，渴望一种更冷静、更策略性的跟单体验，欢迎关注我，一起“狩浪”而行。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
-2%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
1
0%
91
31%
62%
0.51
-5.39
USD
USD
2%
1:200