Qing Tang Yang

Gold Trend Tracker1

Qing Tang Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
59 (67.04%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (32.95%)
En iyi işlem:
99.33 USD
En kötü işlem:
-39.27 USD
Brüt kâr:
1 032.43 USD (234 438 pips)
Brüt zarar:
-373.46 USD (123 340 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (65.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
129.01 USD (4)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.86%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
9.69
Alış işlemleri:
43 (48.86%)
Satış işlemleri:
45 (51.14%)
Kâr faktörü:
2.76
Beklenen getiri:
7.49 USD
Ortalama kâr:
17.50 USD
Ortalama zarar:
-12.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-52.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.03 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
68.03 USD (0.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.23% (68.03 USD)
Varlığa göre:
0.70% (206.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 659
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 111K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +99.33 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +65.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
53 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.15 15:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
