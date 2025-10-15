- Büyüme
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
59 (67.04%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (32.95%)
En iyi işlem:
99.33 USD
En kötü işlem:
-39.27 USD
Brüt kâr:
1 032.43 USD (234 438 pips)
Brüt zarar:
-373.46 USD (123 340 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (65.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
129.01 USD (4)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.86%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
9.69
Alış işlemleri:
43 (48.86%)
Satış işlemleri:
45 (51.14%)
Kâr faktörü:
2.76
Beklenen getiri:
7.49 USD
Ortalama kâr:
17.50 USD
Ortalama zarar:
-12.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-52.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.03 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
68.03 USD (0.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.23% (68.03 USD)
Varlığa göre:
0.70% (206.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|659
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|111K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +99.33 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +65.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
2%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
1
0%
88
67%
100%
2.76
7.49
USD
USD
1%
1:200