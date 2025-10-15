Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5 0.00 × 4 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 9 AmanaCapital-Live 0.00 × 11 Alpari-MT5 0.00 × 9 GOMarketsMU-Live 0.00 × 1 Axiory-Live 0.00 × 2 OctaFX-Real2 0.00 × 6 FusionMarkets-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 3 itexsys-Platform 0.00 × 3 Exness-MT5Real15 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real12 0.00 × 5 Earnex-Trade 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.08 × 154 ICMarketsSC-MT5-4 0.10 × 104 FBS-Real 0.23 × 111 AKFXFinancial-MT5Live-2 0.33 × 3 AdmiralMarkets-Live 0.46 × 13 ForexTimeFXTM-Live01 0.50 × 14 ICMarketsSC-MT5 0.55 × 71 NoahGlobal-Server 0.68 × 22 FPMarkets-Live 0.75 × 4 Exness-MT5Real8 0.76 × 516 39 daha fazla...