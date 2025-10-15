- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.81 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1.81 USD (126 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.81 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
69.02%
Maks. mevduat yükü:
63.50%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.81 USD
Ortalama kâr:
1.81 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.64% (0.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.81 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 9
|
AmanaCapital-Live
|0.00 × 11
|
Alpari-MT5
|0.00 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.08 × 154
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.10 × 104
|
FBS-Real
|0.23 × 111
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|0.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|0.46 × 13
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|0.55 × 71
|
NoahGlobal-Server
|0.68 × 22
|
FPMarkets-Live
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 516
I’m simply an individual who strives to earn a living through home-based trading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
32
USD
USD
0
0%
1
100%
69%
n/a
1.81
USD
USD
3%
1:200