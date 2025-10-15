SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Hantec 10K
Celso Sales Rosa

Hantec 10K

Celso Sales Rosa
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
HantecMarkets-Server3
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
532
Kârla kapanan işlemler:
422 (79.32%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (20.68%)
En iyi işlem:
80.37 USD
En kötü işlem:
-123.55 USD
Brüt kâr:
1 579.57 USD (3 849 714 pips)
Brüt zarar:
-1 209.45 USD (3 637 764 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (92.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.69 USD (14)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
30.95%
Maks. mevduat yükü:
2.03%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
313 (58.83%)
Satış işlemleri:
219 (41.17%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
3.74 USD
Ortalama zarar:
-11.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-199.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-199.35 USD (6)
Aylık büyüme:
5.48%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
302.06 USD
Maksimum:
492.73 USD (4.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.84% (492.73 USD)
Varlığa göre:
0.05% (5.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD.h 234
XAUUSD.h 209
GBPUSD.h 66
XAUAUD.h 10
EURUSD.h 5
US30.h 4
XAUEUR.h 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD.h 40
XAUUSD.h 290
GBPUSD.h 85
XAUAUD.h -45
EURUSD.h -1
US30.h -5
XAUEUR.h 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD.h 220K
XAUUSD.h 28K
GBPUSD.h 6.3K
XAUAUD.h 1K
EURUSD.h -168
US30.h -1.4K
XAUEUR.h 594
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.37 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +92.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -199.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.15 14:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hantec 10K
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
10K
USD
7
89%
532
79%
31%
1.30
0.70
USD
5%
1:50
Kopyala

