- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 483
Kârla kapanan işlemler:
1 046 (70.53%)
Zararla kapanan işlemler:
437 (29.47%)
En iyi işlem:
149.56 USD
En kötü işlem:
-245.62 USD
Brüt kâr:
5 274.52 USD (280 723 pips)
Brüt zarar:
-3 469.21 USD (216 211 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (205.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.06 USD (69)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.32%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
203
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.56
Alış işlemleri:
686 (46.26%)
Satış işlemleri:
797 (53.74%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
5.04 USD
Ortalama zarar:
-7.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-274.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-600.51 USD (4)
Aylık büyüme:
28.80%
Yıllık tahmin:
349.40%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
241.79 USD
Maksimum:
705.12 USD (48.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.19% (705.12 USD)
Varlığa göre:
7.52% (278.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|95
|EURAUD
|93
|EURNZD
|90
|USDJPY
|83
|EURJPY
|77
|GBPUSD
|70
|GBPCAD
|64
|AUDJPY
|63
|CADJPY
|62
|EURUSD
|62
|GBPAUD
|62
|USDCHF
|61
|EURCAD
|61
|NZDUSD
|51
|NZDJPY
|48
|AUDUSD
|45
|CHFJPY
|42
|USDCAD
|39
|AUDCAD
|38
|NZDCAD
|38
|XAUUSD
|35
|GBPJPY
|35
|EURGBP
|29
|NZDCHF
|28
|AUDCHF
|25
|CADCHF
|24
|AUDNZD
|24
|EURCHF
|21
|GBPCHF
|18
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|110
|EURAUD
|244
|EURNZD
|138
|USDJPY
|152
|EURJPY
|-129
|GBPUSD
|124
|GBPCAD
|214
|AUDJPY
|96
|CADJPY
|179
|EURUSD
|135
|GBPAUD
|99
|USDCHF
|145
|EURCAD
|106
|NZDUSD
|78
|NZDJPY
|130
|AUDUSD
|76
|CHFJPY
|111
|USDCAD
|121
|AUDCAD
|70
|NZDCAD
|64
|XAUUSD
|-16
|GBPJPY
|61
|EURGBP
|64
|NZDCHF
|67
|AUDCHF
|52
|CADCHF
|63
|AUDNZD
|-796
|EURCHF
|18
|GBPCHF
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|217
|EURAUD
|6.7K
|EURNZD
|6K
|USDJPY
|2.9K
|EURJPY
|-5.6K
|GBPUSD
|2.5K
|GBPCAD
|7.3K
|AUDJPY
|7.7K
|CADJPY
|4.2K
|EURUSD
|5.3K
|GBPAUD
|1.2K
|USDCHF
|4.3K
|EURCAD
|5.8K
|NZDUSD
|5.4K
|NZDJPY
|8.2K
|AUDUSD
|4.6K
|CHFJPY
|-5.3K
|USDCAD
|52
|AUDCAD
|2.7K
|NZDCAD
|2.9K
|XAUUSD
|5.9K
|GBPJPY
|5.5K
|EURGBP
|3.5K
|NZDCHF
|-521
|AUDCHF
|2.3K
|CADCHF
|894
|AUDNZD
|-23K
|EURCHF
|1.5K
|GBPCHF
|2.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +149.56 USD
En kötü işlem: -246 USD
Maksimum ardışık kazanç: 69
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +205.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -274.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
首次在这个平台发布信号，此款信号运行在货币对上，没有黄金的大幅波动，运行信号指标开仓逻辑，已小手数开单，为求稳定的持续收益！多货币对的对冲逻辑可以有效的减少亏损。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
125%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
16
99%
1 483
70%
100%
1.52
1.22
USD
USD
48%
1:500