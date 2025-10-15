SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / KEvanjj1688
Jian Ke

KEvanjj1688

Jian Ke
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 125%
ECMarkets-Live05
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 483
Kârla kapanan işlemler:
1 046 (70.53%)
Zararla kapanan işlemler:
437 (29.47%)
En iyi işlem:
149.56 USD
En kötü işlem:
-245.62 USD
Brüt kâr:
5 274.52 USD (280 723 pips)
Brüt zarar:
-3 469.21 USD (216 211 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (205.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.06 USD (69)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.32%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
203
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.56
Alış işlemleri:
686 (46.26%)
Satış işlemleri:
797 (53.74%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
5.04 USD
Ortalama zarar:
-7.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-274.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-600.51 USD (4)
Aylık büyüme:
28.80%
Yıllık tahmin:
349.40%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
241.79 USD
Maksimum:
705.12 USD (48.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.19% (705.12 USD)
Varlığa göre:
7.52% (278.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 95
EURAUD 93
EURNZD 90
USDJPY 83
EURJPY 77
GBPUSD 70
GBPCAD 64
AUDJPY 63
CADJPY 62
EURUSD 62
GBPAUD 62
USDCHF 61
EURCAD 61
NZDUSD 51
NZDJPY 48
AUDUSD 45
CHFJPY 42
USDCAD 39
AUDCAD 38
NZDCAD 38
XAUUSD 35
GBPJPY 35
EURGBP 29
NZDCHF 28
AUDCHF 25
CADCHF 24
AUDNZD 24
EURCHF 21
GBPCHF 18
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 110
EURAUD 244
EURNZD 138
USDJPY 152
EURJPY -129
GBPUSD 124
GBPCAD 214
AUDJPY 96
CADJPY 179
EURUSD 135
GBPAUD 99
USDCHF 145
EURCAD 106
NZDUSD 78
NZDJPY 130
AUDUSD 76
CHFJPY 111
USDCAD 121
AUDCAD 70
NZDCAD 64
XAUUSD -16
GBPJPY 61
EURGBP 64
NZDCHF 67
AUDCHF 52
CADCHF 63
AUDNZD -796
EURCHF 18
GBPCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 217
EURAUD 6.7K
EURNZD 6K
USDJPY 2.9K
EURJPY -5.6K
GBPUSD 2.5K
GBPCAD 7.3K
AUDJPY 7.7K
CADJPY 4.2K
EURUSD 5.3K
GBPAUD 1.2K
USDCHF 4.3K
EURCAD 5.8K
NZDUSD 5.4K
NZDJPY 8.2K
AUDUSD 4.6K
CHFJPY -5.3K
USDCAD 52
AUDCAD 2.7K
NZDCAD 2.9K
XAUUSD 5.9K
GBPJPY 5.5K
EURGBP 3.5K
NZDCHF -521
AUDCHF 2.3K
CADCHF 894
AUDNZD -23K
EURCHF 1.5K
GBPCHF 2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +149.56 USD
En kötü işlem: -246 USD
Maksimum ardışık kazanç: 69
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +205.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -274.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GoMarkets-Real 10
0.95 × 861
ECMarkets-Live06
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
首次在这个平台发布信号，此款信号运行在货币对上，没有黄金的大幅波动，运行信号指标开仓逻辑，已小手数开单，为求稳定的持续收益！多货币对的对冲逻辑可以有效的减少亏损。
İnceleme yok
2025.10.15 14:07
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KEvanjj1688
Ayda 99 USD
125%
0
0
USD
3.7K
USD
16
99%
1 483
70%
100%
1.52
1.22
USD
48%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.