Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 2 FBS-Real-4 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 1 ForexChief-DirectFX 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 2 ThreeTrader-Demo 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 11 Exness-Real15 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 2 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 5 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.00 × 1 FBS-Real-5 0.00 × 2 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 8 Alpari-Trade 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 4 LiteForex-ECN.com 0.00 × 18 VantageInternational-Live 8 0.00 × 1 EightcapLtd-Real2 0.00 × 2 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 1 NordGroupInv-Real3 0.00 × 2 286 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya