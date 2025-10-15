- Büyüme
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
35 (79.54%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (20.45%)
En iyi işlem:
41.48 USD
En kötü işlem:
-4.12 USD
Brüt kâr:
74.73 USD (19 779 pips)
Brüt zarar:
-12.81 USD (1 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (8.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.58 USD (4)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
32.70%
Maks. mevduat yükü:
4.75%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.43
Alış işlemleri:
36 (81.82%)
Satış işlemleri:
8 (18.18%)
Kâr faktörü:
5.83
Beklenen getiri:
1.41 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
-1.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-11.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.40 USD (5)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.40 USD (2.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.17% (11.40 USD)
Varlığa göre:
0.61% (3.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|GBPUSD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19
|GBPUSD
|43
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|GBPUSD
|-27
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.48 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +8.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 11
|
Exness-Real15
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 8
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 18
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real3
|0.00 × 2
