- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
82.87 USD
En kötü işlem:
-46.99 USD
Brüt kâr:
322.78 USD (64 549 pips)
Brüt zarar:
-46.99 USD (9 398 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (261.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
261.86 USD (7)
Sharpe oranı:
0.79
Alım-satım etkinliği:
10.17%
Maks. mevduat yükü:
17.18%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
5.87
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.87
Beklenen getiri:
27.58 USD
Ortalama kâr:
35.86 USD
Ortalama zarar:
-46.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-46.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.99 USD (1)
Aylık büyüme:
27.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
46.99 USD (4.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.43% (46.99 USD)
Varlığa göre:
2.01% (22.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|276
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|55K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +82.87 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +261.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
波段复利纯手工交易员！计划翻仓100倍（700-70000）！感受复利的魅力，需要耐心，建议按照资金净值0.5倍跟投（稳健型），1倍跟投（激进型）。跟随期间切勿人工介入，严格执行六字方针（计划+执行+风控）操盘守则！
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 400 USD
28%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
10
90%
10%
6.86
27.58
USD
USD
4%
1:200