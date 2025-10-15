SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAUUSD03
Qi Bin Liao

XAUUSD03

Qi Bin Liao
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 400 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
82.87 USD
En kötü işlem:
-46.99 USD
Brüt kâr:
322.78 USD (64 549 pips)
Brüt zarar:
-46.99 USD (9 398 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (261.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
261.86 USD (7)
Sharpe oranı:
0.79
Alım-satım etkinliği:
10.17%
Maks. mevduat yükü:
17.18%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
5.87
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.87
Beklenen getiri:
27.58 USD
Ortalama kâr:
35.86 USD
Ortalama zarar:
-46.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-46.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.99 USD (1)
Aylık büyüme:
27.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
46.99 USD (4.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.43% (46.99 USD)
Varlığa göre:
2.01% (22.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 276
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 55K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +82.87 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +261.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

波段复利纯手工交易员！计划翻仓100倍（700-70000）！感受复利的魅力，需要耐心，建议按照资金净值0.5倍跟投（稳健型），1倍跟投（激进型）。跟随期间切勿人工介入，严格执行六字方针（计划+执行+风控）操盘守则！
İnceleme yok
2025.10.15 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 14:07
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.15 14:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 14:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAUUSD03
Ayda 400 USD
28%
0
0
USD
1.3K
USD
1
0%
10
90%
10%
6.86
27.58
USD
4%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.