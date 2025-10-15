- Büyüme
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
42 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (14.29%)
En iyi işlem:
168.72 USD
En kötü işlem:
-214.08 USD
Brüt kâr:
714.93 USD (8 697 pips)
Brüt zarar:
-337.33 USD (4 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (52.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
379.22 USD (9)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.12%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.76
Alış işlemleri:
43 (87.76%)
Satış işlemleri:
6 (12.24%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
7.71 USD
Ortalama kâr:
17.02 USD
Ortalama zarar:
-48.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-214.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-214.08 USD (1)
Aylık büyüme:
67.89%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.04 USD
Maksimum:
214.08 USD (28.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.76% (214.08 USD)
Varlığa göre:
0.13% (1.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|CADJPY
|3
|AUDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|428
|CADJPY
|-30
|AUDUSD
|3
|AUDJPY
|6
|GBPUSD
|-20
|EURAUD
|7
|AUDCHF
|10
|USDCHF
|-19
|EURGBP
|4
|AUDNZD
|-18
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.4K
|CADJPY
|-92
|AUDUSD
|80
|AUDJPY
|180
|GBPUSD
|-495
|EURAUD
|197
|AUDCHF
|152
|USDCHF
|-501
|EURGBP
|150
|AUDNZD
|-393
|GBPCAD
|55
|AUDCAD
|69
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +168.72 USD
En kötü işlem: -214 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +52.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -214.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Multicross all-weather trading strategy
İnceleme yok
