SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Stay
Luca Laurienzo

Stay

Luca Laurienzo
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 68%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
42 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (14.29%)
En iyi işlem:
168.72 USD
En kötü işlem:
-214.08 USD
Brüt kâr:
714.93 USD (8 697 pips)
Brüt zarar:
-337.33 USD (4 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (52.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
379.22 USD (9)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.12%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.76
Alış işlemleri:
43 (87.76%)
Satış işlemleri:
6 (12.24%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
7.71 USD
Ortalama kâr:
17.02 USD
Ortalama zarar:
-48.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-214.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-214.08 USD (1)
Aylık büyüme:
67.89%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.04 USD
Maksimum:
214.08 USD (28.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.76% (214.08 USD)
Varlığa göre:
0.13% (1.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 35
CADJPY 3
AUDUSD 2
AUDJPY 1
GBPUSD 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
USDCHF 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
GBPCAD 1
AUDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 428
CADJPY -30
AUDUSD 3
AUDJPY 6
GBPUSD -20
EURAUD 7
AUDCHF 10
USDCHF -19
EURGBP 4
AUDNZD -18
GBPCAD 2
AUDCAD 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.4K
CADJPY -92
AUDUSD 80
AUDJPY 180
GBPUSD -495
EURAUD 197
AUDCHF 152
USDCHF -501
EURGBP 150
AUDNZD -393
GBPCAD 55
AUDCAD 69
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +168.72 USD
En kötü işlem: -214 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +52.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -214.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GoMarkets-Live
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live02
1.36 × 55
Exness-MT5Real7
2.24 × 51
OctaFX-Real2
5.67 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Multicross all-weather trading strategy
İnceleme yok
2025.10.15 14:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Stay
Ayda 30 USD
68%
0
0
USD
934
USD
4
10%
49
85%
100%
2.11
7.71
USD
29%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.