- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (66.67%)
En iyi işlem:
9.96 USD
En kötü işlem:
-11.66 USD
Brüt kâr:
26.56 USD (2 662 pips)
Brüt zarar:
-38.00 USD (108 798 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (26.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.56 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
16.54%
Maks. mevduat yükü:
95.59%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-1.27 USD
Ortalama kâr:
8.85 USD
Ortalama zarar:
-6.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.03 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.44 USD
Maksimum:
27.30 USD (12.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.25% (27.12 USD)
Varlığa göre:
43.14% (83.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1
|BTCUSD
|-11
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-30
|BTCUSD
|-106K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.96 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1026
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
İnceleme yok