SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BarakahPips Pro
Md Hassan Habib Tareque

BarakahPips Pro

Md Hassan Habib Tareque
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
Tickmill-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (66.67%)
En iyi işlem:
9.96 USD
En kötü işlem:
-11.66 USD
Brüt kâr:
26.56 USD (2 662 pips)
Brüt zarar:
-38.00 USD (108 798 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (26.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.56 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
16.54%
Maks. mevduat yükü:
95.59%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-1.27 USD
Ortalama kâr:
8.85 USD
Ortalama zarar:
-6.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.03 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.44 USD
Maksimum:
27.30 USD (12.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.25% (27.12 USD)
Varlığa göre:
43.14% (83.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 6
BTCUSD 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1
BTCUSD -11
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -30
BTCUSD -106K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.96 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1026
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 121
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
22 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.16 05:57
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 13:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 12:07
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.15 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 12:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol