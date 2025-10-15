- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
29 (93.54%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (6.45%)
En iyi işlem:
10.23 USD
En kötü işlem:
-6.18 USD
Brüt kâr:
60.80 USD (2 471 pips)
Brüt zarar:
-10.54 USD (409 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (31.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.00 USD (14)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
8.13
Alış işlemleri:
26 (83.87%)
Satış işlemleri:
5 (16.13%)
Kâr faktörü:
5.77
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
2.10 USD
Ortalama zarar:
-5.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.18 USD (1)
Aylık büyüme:
50.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.18 USD (4.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|4
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|3
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURJPY
|2
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|16
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|11
|NZDUSD
|0
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|0
|EURJPY
|3
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|0
|AUDUSD
|4
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|189
|GBPUSD
|530
|CHFJPY
|41
|GBPJPY
|545
|NZDUSD
|-2
|AUDJPY
|57
|USDCAD
|11
|EURJPY
|165
|AUDCAD
|102
|EURUSD
|207
|NZDCAD
|1
|AUDUSD
|139
|CADJPY
|13
|NZDJPY
|64
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.23 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Pro
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 78
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 23
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 16
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 9
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|0.00 × 5
|
MYFXMarkets-US03-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
SimpleFX-DemoUK
|0.00 × 6
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.01 × 93
|
ICMarkets-Live08
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live18
|0.11 × 9
|
GoMarkets-Real 2
|0.12 × 105
|
ViproMarkets-Live
|0.14 × 22
|
Pepperstone-Edge03
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live03
|0.27 × 33
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 9
