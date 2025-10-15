SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CODED SIGNALS
Raphael Akinkunmi

CODED SIGNALS

Raphael Akinkunmi
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
29 (93.54%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (6.45%)
En iyi işlem:
10.23 USD
En kötü işlem:
-6.18 USD
Brüt kâr:
60.80 USD (2 471 pips)
Brüt zarar:
-10.54 USD (409 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (31.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.00 USD (14)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
8.13
Alış işlemleri:
26 (83.87%)
Satış işlemleri:
5 (16.13%)
Kâr faktörü:
5.77
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
2.10 USD
Ortalama zarar:
-5.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.18 USD (1)
Aylık büyüme:
50.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.18 USD (4.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 6
GBPUSD 4
CHFJPY 3
GBPJPY 3
NZDUSD 3
AUDJPY 2
USDCAD 2
EURJPY 2
AUDCAD 1
EURUSD 1
NZDCAD 1
AUDUSD 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 4
GBPUSD 16
CHFJPY 1
GBPJPY 11
NZDUSD 0
AUDJPY 1
USDCAD 0
EURJPY 3
AUDCAD 2
EURUSD 6
NZDCAD 0
AUDUSD 4
CADJPY 0
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 189
GBPUSD 530
CHFJPY 41
GBPJPY 545
NZDUSD -2
AUDJPY 57
USDCAD 11
EURJPY 165
AUDCAD 102
EURUSD 207
NZDCAD 1
AUDUSD 139
CADJPY 13
NZDJPY 64
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.23 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-4
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Pro
0.00 × 10
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 78
MYFX-US07-Live
0.00 × 23
TTCM-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 16
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 9
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server
0.00 × 5
MYFXMarkets-US03-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live
0.00 × 4
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
SimpleFX-DemoUK
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 93
ICMarkets-Live08
0.11 × 9
ICMarkets-Live18
0.11 × 9
GoMarkets-Real 2
0.12 × 105
ViproMarkets-Live
0.14 × 22
Pepperstone-Edge03
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.20 × 5
ICMarkets-Live03
0.27 × 33
ICMarkets-Live16
0.33 × 9
85 daha fazla...
.
İnceleme yok
2025.10.15 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
